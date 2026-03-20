Almanya'dan Hızlandırılan Askeri İhracat
Almanya'dan Hızlandırılan Askeri İhracat

20.03.2026 16:57
Almanya, Ukrayna ve Körfez ülkelerine hava-deniz savunma sistemleri ihracatını kolaylaştırdı.

Almanya, Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası savunma ihtiyacı artan Körfez ülkeleri ile Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna'ya yönelik askeri teçhizat ihracatını hızlandırma kararı aldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Körfez ülkeleri ve Ukrayna'ya hava ve deniz savunma sistemlerinin sevkiyatını kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesi (BAFA) ile eşgüdümlü olarak hayata geçirilen "Genel İhracat Lisansı" (AGG 48) düzenlemesi, Ukrayna'nın yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ı kapsıyor.

Yeni düzenleme çerçevesinde ihracatçı firmalar, her bir sevkiyat için BAFA'ya bireysel başvuru yaparak onay bekleme zorunluluğundan muaf tutulacak. Hava savunma sistemleri, deniz savunma ekipmanları ve deniz mayınlarının imhasına yönelik araçları kapsayan bu sistem, 15 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak. Düzenleme kapsamında şirketlerin kayıt yaptırması ve aylık rapor sunması zorunlu kılınırken, süreci hızlandırmak amacıyla kayıt işlemleri ilk sevkiyattan sonraki 30 gün içinde tamamlanabilecek.

Analistler, Almanya'nın bu hamlesinin, özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde artan gerilim sonrası Körfez müttefiklerinin güvenlik kapasitesini artırmayı hedeflerken, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin de sürdürülebilirliğini sağladığına dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik "ayrım gözetmeyen" saldırılarının, başta hava savunma sistemleri olmak üzere acil bir askeri teçhizat ihtiyacı doğurduğunu savundu.

Ukrayna'nın da hava savunması konusundaki askeri destek arayışının kesintisiz sürdüğüne işaret eden Reiche, şunları kaydetti:

"Yeni ve geçici bir düzenleme olan Genel İhracat Lisansı ile acil ihtiyaç duyulan savunma araçlarının bu ülkelere sevkiyatını hızlandırmak amacıyla ihracat kontrol prosedürlerimizi günün şartlarına uyarlıyoruz. Bu adım, savunma sistemlerini güçlendirmeyi ve müttefiklerimizle dayanışma sergilemeyi amaçlayan, bürokrasiden arındırılmış bir süreçtir."

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, İhracat, Ukrayna, Almanya, Körfez, Enerji

Son Dakika Ekonomi Almanya'dan Hızlandırılan Askeri İhracat - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya'dan Hızlandırılan Askeri İhracat - Son Dakika
Advertisement
