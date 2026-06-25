Almanya'dan Turizm Sektörüne Destek - Son Dakika
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Almanya'dan Turizm Sektörüne Destek

25.06.2026 15:08
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Alman hükümeti, tur operatörlerinin maliyetlerini düşürerek paket turları güvence altına alacak.

Alman hükümeti, ülkede faaliyet gösteren tur operatörlerinin paket turlarını güvence altına almak için ödedikleri maliyetlerde indirime giderek sektöre kolaylık sağlama kararı aldı.

Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından yapılan açıklamada, Alman Seyahat Güvence Fonu (DRSF) için tur operatörlerinden tahsil edilen ücretin, 1 Kasım itibarıyla yarıya düşürülerek sigortalanabilir cironun yüzde 0,25'ine indirileceği belirtildi.

DRV Başkanı Albin Loidl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu önlem, sektöre yıllık yaklaşık 70 milyon avroluk bir katkı sağlayacak ve paket turların küresel pazardaki rekabet gücünü artıracaktır." ifadesini kullandı.

Ücret indiriminin yanı sıra operatörlerden talep edilen teminat miktarlarında da ciddi bir azaltmaya gidileceğini belirten Loidl, "Bu adım, gerekli güvence bedellerinde tek seferde yaklaşık 560 milyon avroluk bir düşüş anlamına geliyor. Böylece seyahat şirketleri, sermaye maliyetlerinden, banka garantilerinden ve sigorta primlerinden önemli ölçüde tasarruf edecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI, Alman hükümetinin söz konusu hamlesini "olumlu bir ara adım" olarak nitelendirdi.

Alman hükümeti DRSF'yi, İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un 2019'da iflasının ardından paket tur müşterilerinin mağdur olmasını engellemek amacıyla 2021 yılında hayata geçirmişti. Fon, bir tur operatörünün iflas etmesi durumunda tüketicilerin paralarının kesintisiz iade edilmesini garanti altına alıyor. İlk kurulduğunda operatörlerin yıllık cirolarının yüzde 1'ini aktarmak zorunda olduğu fon payı, zaman içinde kademeli olarak düşürüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'dan Turizm Sektörüne Destek - Son Dakika

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