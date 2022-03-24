Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz" - Son Dakika
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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz"

24.03.2022 12:56
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz"

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirdi.

Habeck, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin enerjide Rusya'ya bağımlılığını ortadan kaldırmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda yoğun çalışmalar yaptığını belirtti.

Almanya'nın enerji politikasına istikrar kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Habeck, "Bir daha asla şimdi olduğumuz kadar tek bir enerji tedarikçisine (Rusya) bu kadar bağımlı olmayacağız, enerji kaynaklarını çeşitlendireceğiz." dedi.

Bakan Habeck, ülkesinin Rusya'dan kömür, petrol veya doğal gaza acil bir ambargo uygulayacak durumda olmadığını belirterek, "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz. Ambargo, Almanya'da enerji güvenliğini tehlikeye atacaktır." diye konuştu.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyor.

Almanya, Rus doğal gazına bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek 2 LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini bekliyor. Terminaller, Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edilecek. Halihazırda terminali olmayan Almanya, Katar'dan doğrudan LNG sevkiyatı yapamıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından (2014) bu yana Almanya, Rusya'dan 170 milyar avroluk enerji ithalatı yaptı.

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Almanya, Ekonomi, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: 'Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz' - Son Dakika


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