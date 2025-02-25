Almanya Ekonomisi 2024'te Küçüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Ekonomisi 2024'te Küçüldü

Almanya, zayıf ihracat nedeniyle 2024'ün dördüncü çeyreğinde %0,2 küçüldü ve art arda ikinci yıl daraldı.

25.02.2025 13:16
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Almanya ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde zayıf ihracat ile küçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024'ün son çeyreğini kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daraldı.

Destatis, 30 Ocak'ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüleceğini öngörmüştü.

Alman ekonomisi 2023'ün aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,4 daraldı.

Ekonomi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,1 büyüme kaydetmişti.

Alman ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda resesyon yaşamıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde özel ve kamu tüketici harcamaları artarken, dış ticaret ivme kaybetti.

İhracat bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 düşerek Mart 2020'den beri en keskin düşüşü gösterdi. İthalatta ise yüzde 0,5 artış görüldü. Böylece dış ticaret ekonomik büyümeyi 1,2 puan yavaşlattı.

Tüketici harcamaları yüzde 0,1, kamu tüketimi yüzde 0,4 arttı.

Başta makine, cihaz ve taşıtlar olmak üzere ekipman yatırımlarının yüzde 0,3 düşerek üst üste beşinci çeyrekte de gerilemesi dikkati çekti.

Öte yandan, Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Almanya'da GSYH'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı ek gümrük vergilerinden bağımsız bu yıl yüzde 0,1 düşmesini bekliyor.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası da (DIHK) Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 küçüleceğini öngörüyor. Bu öngörüler gerçekleşirse, Almanya tarihindeki en uzun ekonomik gerileme yaşanmış olacak.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye ilişkin dün yayınlanan raporunda, ülkede kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu bir ekonomi ortamında göreve başlayacağına işaret ederek, "Temel eğilim açısından, Alman ekonomisi durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İhracat, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

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