Almanya Ekonomisi Hala Yavaş Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Ekonomisi Hala Yavaş Büyüyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinin çok az büyüme göstermeye devam edeceğini bildirdi. IfW, Almanya ekonomisine ilişkin martta paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı. Almanya için bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahmininin daha önce duyurulan yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye yükseltildiği, 2025 büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indirildiği aktarıldı. Alman ekonomisinde 2024'teki büyümenin temel olarak ihracat ve tüketimdeki toparlanmadan kaynaklanacağı aktarıldı.

13.06.2024 13:17
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Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinin çok az büyüme göstermeye devam edeceğini bildirdi.

IfW, Almanya ekonomisine ilişkin martta paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

IfW'den yapılan açıklamada, Almanya için bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahmininin daha önce duyurulan yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye yükseltildiği, 2025 büyüme beklentisinin ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e indirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Alman ekonomisinde 2024'teki büyümenin temel olarak ihracat ve tüketimdeki toparlanmadan kaynaklanacağı aktarıldı.

"Faiz indirimleri hem şirketler hem de tüketiciler için finansman koşullarını iyileştiriyor"

Küresel ticaretteki toparlanma göz önüne alındığında, Almanya'nın ihracatının artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ülke ihracatının bu yıl yüzde 0,6, 2025'te de yüzde 2,6 artmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, gelişmiş ekonomiler arasındaki ekonomik büyümede ayrışma daralmaktadır. ABD ekonomisi kademeli olarak yavaşlarken, Avrupa ekonomisi belirgin bir şekilde toparlanmakta ve Çin'in görünümü de iyileşmektedir. Küresel ekonomideki ılımlı genişlemenin devam etmesi ve küresel üretimin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,2 oranında büyümesi beklenmektedir. Avrupa'da reel ücretlerin yükselmesi özel tüketimi canlandırmaktadır. Para politikasındaki gevşeme önümüzdeki yıl daha fazla hissedilecektir. Özellikle ABD başkanlık seçimleriyle bağlantılı jeopolitik riskler küresel ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyebilir. Ticaret çatışmalarının tırmanması da küresel ekonomiye zarar verecektir."

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temel faiz oranlarını 25 baz puan düşürdüğüne yer verilen açıklamada, "Bu yıl içinde her biri 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha bekleniyor. Faiz indirimleri hem şirketler hem de tüketiciler için finansman koşullarını iyileştiriyor, bu da para politikasının kısıtlayıcı etkisinin azaldığı anlamına geliyor." denildi.

"Resesyon tünelinin sonunda ışık var"

IfW Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Resesyon tünelinin sonunda ışık var. Alman ekonomisinin ekonomik düşüşü geride bıraktığına dair işaretler artıyor. Avrupa Merkez Bankası tarafından müjdelenen faiz oranlarındaki geri dönüş bu yönde atılmış önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

IfW Ekonomi Direktörü Stefan Kooths da Alman ekonomisinin toparlanmasına ilişkin yolun yavaş yavaş şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatın ardından iç tüketim de yıl ilerledikçe toparlanmaya başlıyor. Ancak şirketlerin yatırımları ve konut inşaatı şimdilik zayıf kalmaya devam ediyor. Genel olarak, yeni başlayan yükseliş, uzun bir savunma savaşından sonra ilerlemek için mücadele eden bir futbol takımı gibi çok az ivme kazanıyor."

İmalat sektöründe kalıcı zayıflık

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisi Hala Yavaş Büyüyor - Son Dakika

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