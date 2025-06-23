Almanya Ekonomisinde Büyüme İşaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya Ekonomisinde Büyüme İşaretleri

23.06.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın imalat sektörü, yeni siparişlerle büyümeye geçiş yaptı. PMI verileri umut veriyor.

Almanya'da özel sektör faaliyetleri, yeni siparişlerde son üç yılın en güçlü artışını kaydeden imalat sektörünün toparlanmasıyla haziranda yeniden büyüme bölgesine girdi.

S&P Global, Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Öncü PMI Verileri'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede mayısta 48,5 olan bileşik PMI, haziranda 50,4'e çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üstüne yeniden çıkan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi haziranda 49 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI da haziranda 47,1'den 49,4'e yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,3'ten 49'a yükselerek, son 34 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Sanayi üretiminde haziran ayı da dahil yaşanan art arda dördüncü yükseliş, Mart 2022'den beri görülen en güçlü artış oldu.

S&P Global açıklamasında, "Almanya genelinde ticari faaliyetler, mayısta son beş ayda ilk kez düştükten sonra haziranda hafif bir artış göstererek büyümeye geri döndü. İmalat sektörü öncülüğünde gerçekleşen toparlanma, yeni siparişlerde bir yıldan uzun süredir görülen ilk artışla desteklendi. " ifadelerine yer verildi.

"Almanya zikzaklı ekonomik büyüme modelinden çıkabilir"

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde şirketlerin yine de iş gücünü azaltmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ekonomide görünüm konusunda önceki aya göre biraz daha az iyimser oldukları aktarıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, imalat PMI'ının hala biraz durgunluk bölgesinde olduğunu, çünkü örneğin istihdamın azaltılmaya devam ettiğini ancak eğilimin yılın başından bu yana yukarı doğru olduğunu belirtti.

De la Rubia, Alman sanayisinde sipariş alımlarının yeniden büyümeye başlamasının da cesaret verici olduğuna işaret ederek, "Bu da son aylardaki ivmenin yalnızca birçok şirketin yüksek gümrük vergileri beklentisiyle mal stokladığı ABD'den gelen ön siparişlere bağlanamayacağı anlamına gelmektedir. Almanya'nın iki yıldır devam eden zikzaklı ekonomik büyüme modelinden (bir çeyrek pozitif büyümenin ardından bir çeyrek daralma) çıkma ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi büyüme de zorlanıyordu

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisinde Büyüme İşaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisinde Büyüme İşaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.