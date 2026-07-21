Almanya Ekonomisinde Güçlü Güven Artışı - Son Dakika
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Almanya Ekonomisinde Güçlü Güven Artışı

21.07.2026 13:08
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Almanya'da yatırımcı güveni temmuzda ZEW endeksi ile yükseldi; otomotiv sektörü ise zorlandı.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni temmuzda güçlü artış gösterdi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda 10,5 puan olan endeks, 15,8 puan yükselerek temmuzda 26,3 puana yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda geçen aya göre 3,4 puan artışla 77,6 puan oldu.

Çoğu sektörde temmuzda iyileşme kaydedildi. Özellikle makine, kimya, ilaç ve metal sektörlerinde temmuzda istikrarlı büyüme görülürken, otomotiv sektör endeksi hazirandaki eksi 11,3 puandan temmuzda eksi 46,6 puana geriledi.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de temmuzda önceki ayki değerini 13,9 puan aşarak 23,4 puana çıktı. Bölgedeki mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme 5,7 puan iyileşerek eksi 37,7 puana yükseldi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik görünümün temmuzda iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Reformların etkisini gösterdiği görülüyor. Özellikle ihracata yönelik sektörlerin yanı sıra iç talep de istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Bununla birlikte, İran krizindeki gelişmeler ve petrol fiyatlarıyla ilgili belirsizlik, Alman ekonomisinin toparlanma beklentilerini etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisinde Güçlü Güven Artışı - Son Dakika

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