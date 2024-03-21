Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurdu.
Bundesbank'ın ekonomiye yönelik mart ayı raporu yayımlandı.
Raporda, Alman ekonomisi için çeşitli yönlerden "olumsuz rüzgarların estiği" belirtilerek, yılın ilk çeyreğinde Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam ettiği ifade edildi.
Artan finansman maliyetlerinin, özellikle yatırımlar alanında yurt içi talebi baskıladığı aktarılan raporda, "Alman ekonomisine bir başka yük oluşturan faktör de özellikle enerji dönüşüm ve iklim politikasının gelecekteki yönüne ilişkin artan ekonomik politika belirsizliğidir." ifadesine yer verildi.
Raporda, buna ek olarak şirketlerin, artan bürokrasi ve düzenleme yükü gibi ekonomi politikası çerçevesini giderek daha fazla engel olarak algıladığı kaydedildi.
Alman ekonomisinde toparlanmanın geciktiğine yer verilen raporda, "Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024'ün ilk çeyreğinde yeniden biraz düşmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu.
Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.
Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.
Son Dakika › Ekonomi › Almanya Merkez Bankası, Alman Ekonomisinde İlk Çeyrekte Resesyon Bekliyor - Son Dakika
2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçen Muğla, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum oldu.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programını ilan etti. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek program için başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Program, bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalara eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler konularında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve kar amacı güden tüzel kişiler programdan yararlanabilirler.
Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi. Otomobiller, traktörler ve kamyonetler en çok tercih edilen taşıt türleri oldu. Şubat ayında 5 bin 256 aracın devri yapıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerde imalathane bölümleri, un depoları, üretim malzemeleri ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluk kontrol edildi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, KKTC'de ortaya çıkan ve turunçgilleri etkileyen yeşillenme hastalığına karşı üreticileri ve tüccarları dikkati olmaları konusunda uyardı. Çandır, iklim olaylarının üretimi etkilediğini ve üreticilerin ciddi zararlar yaşadığını belirtti. Ayrıca, hastalığın ülkeye sıçraması durumunda alınacak tedbirler ve önlemler hakkında toplantı düzenlendiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?