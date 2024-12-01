Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti

Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağı çekmesine neden olurken halkaya son eklenen şirket ise Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi oldu. Otomotiv endüstrisinin girdiği darboğazdan çıkamayan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH resmen iflas etti.

01.12.2024 10:33
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Çinli firmaların sektörde giderek artan satış rakamları sonrası Alman otomotiv endüstrisi derin bir krize girdi. Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti.

ALMANYA'DA 3 FABRİKASI VAR

25 Kasım'da Hagen Mahkemesi'ne giden firma iflas başvurusu yaptı. 1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, , Almanya'da 3 ve ABD'deki 1 fabrikasında otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyordu.

Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti

FABRİKALAR ART ARDA KAPANIYOR

Artı 49'da yer alan habere göre, tedarikçilerin yanı sıra otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketleri de büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev markalar bile mali krizden çıkmak fabrika kapatma ve işten çıkarma yöntemlerine başvuruyor.

BOSCH DA 3 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya'daki 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Otomobil, Ekonomi, Almanya, Finans, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti - Son Dakika

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