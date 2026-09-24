Almanya'nın büyüme tahmini beş enstitü raporunda yüzde 1,3'e yükseltildi - Son Dakika
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Almanya'nın büyüme tahmini beş enstitü raporunda yüzde 1,3'e yükseltildi

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Küresel toparlanma ile savunma ve yapay zeka yatırımlarını gerekçe gösteren beş ekonomi enstitüsü, Almanya'nın bu yılki büyüme tahminini yüzde 0,6'dan 1,3'e çıkardı. Enstitüler gelecek yıl yüzde 1,1, 2028'de yüzde 0,4 büyüme beklerken, enflasyonun bu yıl yüzde 2,8 olacağını öngördü.

BERLİN (AA) – Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, küresel ekonomideki toparlanma ile savunma ve yapay zeka yatırımlarını gerekçe göstererek ülke ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini revize etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) tarafından hazırlanan "Yapısal Sorunlarla Büyüme - Mali Politika Yanlış Yolda" başlıklı ortak raporda Almanya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,6'dan 1,3'e, gelecek yıl için ise yüzde 0,9'dan 1,1'e yükseltildi.

Enstitüler, 2028 yılı için ise yüzde 0,4'lük bir büyüme öngördü.

İhracat destekledi, enerji şoku baskıladı

Alman ekonomisinin 2025 sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğine işaret edilen raporda, üretim hacminin son üç çeyrekte artarak 2022'deki doğal gaz krizi öncesi seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi. Özellikle ihracat ve imalat sanayisinde beklentilerin üzerinde bir artış kaydedilirken, Körfez bölgesindeki askeri çatışmaların tetiklediği enerji fiyatı şokunun, şirket yatırımları ve özel tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde toparlanmanın geçici olarak yavaşladığı, temmuz ayında sanayi üretimi ve mal ihracatında hafif gerileme yaşandığı bildirildi.

Raporda ayrıca, temmuz ortasından bu yana nehirlerdeki su seviyelerinin düşük seyretmesinin kimya sektörünü olumsuz etkilediği belirtildi.

Enflasyon ve iş gücü piyasası öngörüleri

Raporda Almanya'nın enflasyon, iş gücü piyasası ve kamu maliyesine yönelik projeksiyonlarına da yer verildi. Tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3,2 artması beklenirken, enflasyon oranının 2028'de yüzde 2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Demografik trendlerin iş gücü potansiyelini daralttığı vurgulanan raporda, istihdamın 2026 ve 2027 yıllarında hafif bir düşüş kaydettikten sonra 2028'de yeniden toparlanmasının beklendiği aktarıldı. İşsizlik oranının ise bu yıl yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşeceği, önümüzdeki iki yılda ise sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 5,8'e gerileyeceği öngörüldü.

Öte yandan raporda, kamu finansman açığının GSYH'ye oranının bu yılki yüzde 4,1 seviyesinden 2028'de yüzde 4,7'ye yükseleceği tahmin edildi.

Küresel ekonomiye "yapay zeka" dopingi

Raporda küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Özellikle ABD ve Asya'da yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların ve artan savunma harcamalarının küresel üretimi güçlü şekilde desteklediği vurgulandı.

Tayvan ve Güney Kore gibi yapay zeka teknolojisini küresel değer zincirine entegre eden gelişmiş Asya ekonomilerinde ilk yarıda güçlü büyüme görüldüğü, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzında yaşanan daralmanın ise küresel büyümenin daha da hızlanmasını engellediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEkonomiAlmanyaSavunmaFinansDünyaSon Dakika

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