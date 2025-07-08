Almanya'nın İhracatı Mayısta Düştü

Almanya'nın ihracatı mayısta aylık bazda yüzde 1,4 düşerek 129,4 milyar avroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 129,4 milyar avro oldu.

İhracatın, nisanda yüzde 1,6 düşüşünün ardından mayısta beklentilerin üzerinde gerilemesi dikkati çekti. Piyasa beklentisi, ihracatın mayısta yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

Mayısta ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 111,1 milyar avroya indi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası mayısta 18,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Nisanda ülkenin dış ticaret fazlası 15,7 milyar avroydu.

Almanya'da mayıs ayı ihracatının 71,3 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,7 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Nisan ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat mayısta yüzde 2,2, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 3,6 düştü.

Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 7,7 düşerek 12,1 milyar avro oldu. Bu da Mart 2022'den bu yana en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yılın ilk aylarındaki ABD'nin gümrük vergilerinin açıklanmasının etkisiyle ihracatta yukarı yönlü etkilerin ardından mayısta gerileme görüldüğünü belirterek, "Yüksek gümrük vergileri nedeniyle birçok ABD'li müşteri fiyat artışlarından kaçınmak için ithalatlarını şubat ve mart aylarına ertelemişti. Şimdi bu talep ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı yüzde 2,9 gerileyerek 6,8 milyar avroya düştü. Bu arada, Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi de Alman ihracat sektörünü baskılıyor.

Öte yandan, ülkenin Rusya'ya ihracatı ise yüzde 12,1 düşerek 500 milyon avro oldu. Rusya'dan ithalat da yüzde 9,4 düşüşle 100 milyon avroya geriledi. İngiltere'ye Almanya'nın ihracatı yüzde 15,1 artarak 7,2 milyar avroya yükseldi.