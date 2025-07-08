Almanya'nın Kamu Borcu Artıyor

Almanya'nın kamu borcu, yılın ilk çeyreğinde 14,3 milyar avroluk artışla 2 trilyon 523 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin ilk çeyrekte federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 14,3 milyar avro arttı. Böylece kamu borcu, 2024 sonuna göre yüzde 0,4 yükselişle 2 trilyon 523 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, sadece 700 milyon avro artarak 1 trilyon 733 milyar avroya ulaştı.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 1,4 ( 8,6 milyar avro) artışla 615 milyar avroya yükseldi.