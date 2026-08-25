Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika
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Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı Rekor Düzeye Ulaştı

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Almanya'da kamu bütçe açığı, savunma harcamaları ve altyapı yatırımlarıyla 71,3 milyar avroya yükseldi.

Almanya'da federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumlarını kapsayan kamu bütçe açığı, bu yılın ilk yarısında artan savunma harcamaları ve milyarlarca avroluk altyapı yatırımlarının etkisiyle keskin bir artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Ocak-Haziran 2026 döneminde genel kamu bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 36,6 milyar avro artarak 71,3 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu açık, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,1'ine tekabül etti. Böylece Almanya, Avrupa Birliği (AB) İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında Maastricht Antlaşması'nda öngörülen yüzde 3'lük bütçe açığı üst sınırını aşmış oldu.

Yılın ilk yarısında ülkenin toplam kamu gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 1 trilyon 73,2 milyar avroya çıkarken kamu giderleri yüzde 6,1 gibi daha yüksek bir hızla yükselerek 1 trilyon 144,5 milyar avroya tırmandı.

En büyük açık federal hükümette gerçekleşti

Bütçedeki rekor açığın ana kaynağı, 48,1 milyar avro açık veren federal hükümet oldu. Federal düzeydeki bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 29 milyar avro artış kaydetti.

Federal hükümetteki bütçe açığının ana faktörlerinin artan savunma harcamaları ile özel fonlar aracılığıyla finanse edilen ek yatırımlar ve sübvansiyonlar olması dikkati çekti.

Aynı dönemde eyalet düzeyindeki bütçe açığı 3,5 milyar avro artarak 6,5 milyar avroya çıkarken belediyeler bütçe açıklarını 1,5 milyar avro azaltarak 14,8 milyar avroya düşürdü.

Geçen yılın ilk yarısında 3,8 milyar avro fazla veren sosyal güvenlik fonları ise yasal sağlık ve bakım sigortalarındaki harcamaların artmasıyla bu yılın ilk altı ayında 1,8 milyar avro açık verdi.

Öte yandan analistler, gelişmiş ülkelerin devlet tahvili faizlerindeki küresel yükselişin, Almanya'nın borç yükünü ve maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirtti. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizleri geçen hafta yüzde 3,3 seviyesine ulaşarak son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bu arada, yılın ilk yarısında Almanya'nın faiz ödemeleri yüzde 11,6 artarak 27,3 milyar avroya yükseldi.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Kamu Bütçe Açığı Rekor Düzeye Ulaştı - Son Dakika

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