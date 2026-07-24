Almanya PMI temmuzda dört ay sonra büyüme bölgesine geçti - Son Dakika
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Almanya PMI temmuzda dört ay sonra büyüme bölgesine geçti

24.07.2026 11:22
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Temmuz ayında bileşik PMI 51,2'ye çıkarak Almanya ekonomisinde büyümeyi işaret etti.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 51,2 puana yükselerek dört ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti.

S&P Global, Almanya'nın temmuz ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayisindeki üretimin belirgin şekilde hızlanması Almanya ekonomisindeki hareketliliği destekledi.

Büyüme, mal ve hizmetlere yönelik talebin güçlenmesinin yanı sıra yeni ihracat siparişlerinde yeniden artış görülmesiyle gerçekleşti. Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin faaliyet beklentilerinde de iyileşme görülürken, bu durum istihdam kayıplarının hız kesmesine yansıdı.

Fiyatlar tarafında ise üçüncü çeyreğin başında, özellikle hizmet sektöründe maliyet baskılarının artması nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş hafif hızlandı. Buna karşı, mal ve hizmet satış fiyatlarındaki artış son dört ayın en yavaş hızında gerçekleşti. Ancak bu artış, Orta Doğu'daki savaşın başlamasından hemen önceki şubat ayına kıyasla hala belirgin şekilde daha yüksek seviyede kaldı.

S&P Global öncü verilerine göre, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI üretim endeksi hazirandaki 49,5 seviyesinden temmuzda 51,2'ye yükselerek dört ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 değerinin üzerine çıktı.

İmalat sanayi üretim endeksi de 54,7 puana yükselerek yaklaşık 4,5 yılın en güçlü artışını kaydetti.

Şirketler, daha yüksek sipariş hacmi, kapasite kullanımındaki artış ve öne çekilen siparişlerin üretimi desteklediğini raporladı. İmalat PMI 52,2 puanla son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Hizmet sektörü aktivitesi ise 49,6 puanla büyüme bölgesinin altında kalmasına rağmen, son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyreğe olumlu bir başlangıç yaptığını belirterek, "Bileşik PMI, Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından üç ay boyunca daralmaya işaret ettikten sonra yeniden büyüme bölgesine döndü. Ancak yaklaşık son bir haftada bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bunun küresel enerji fiyatları üzerinde yeni yukarı yönlü baskı yaratması nedeniyle sürdürülebilir bir toparlanmaya giden yolun hala oldukça belirsiz olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya PMI temmuzda dört ay sonra büyüme bölgesine geçti - Son Dakika

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