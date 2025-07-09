Almanya, UniCredit'in Commerzbank Planlarına Karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya, UniCredit'in Commerzbank Planlarına Karşı

09.07.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman hükümeti, UniCredit'in Commerzbank'ı devralma planlarına sert muhalefet ediyor.

Alman hükümeti, İtalyan bankası UniCredit'in Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ı devralma planlarına karşı çıkmaya devam ediyor.

İtalyan banka, Commerzbank'ın en büyük hissedarı haline gelerek Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası için devralma mücadelesinde baskıyı artırdı.

UniCredit, dün yaptığı açıklamada, Alman bankanın yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden türev ürünleri hisselere dönüştürerek Commerzbank'taki hisse senedi varlığını ve oy hakkını yüzde 20'ye çıkardı. UniCredit ayrıca, yüzde 9'luk başka türev ürünleri de elinde bulunduruyor. Banka, bunları "zamanı geldiğinde" hisseye dönüştürmeyi planladığını da açıkladı.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise İtalyan UniCredit'in artan hissesinin not edildiği belirtilerek, UniCredit'in Commerzbank'ı devralma planlarına bir kez daha karşı çıkıldı.

Bakanlığın sözcüsünün açıklamasında, "Federal hükümetin pozisyonunun değişmediği" ve UnCredit'in yenilenen "koordinasyonsuz ve dostane olmayan" yaklaşımının reddedildiği ifade edildi.

Commerzbank'ın bağımsızlık stratejisinin desteklendiği vurgulanan açıklamada, "Federal hükümet bunu UniCredit'e de açıkça ifade etmiştir. Bu nedenle federal hükümet hisselerini satmayacaktır." denildi.

Şimdiye kadar Alman hükümeti yüzde 12 ile Commerzbank'ın en büyük hissedarıydı.

Almanya'dan devralma planlarına sert muhalefet

10 Haziran'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz, LinkedIn'de yayınlanan ve Commerzbank çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta, UniCredit'in Frankfurt merkezli Commerzbank'ı devralma planına bir kez daha açıkça karşı çıkmıştı.

Almanya'nın en büyük ikinci bankasına UniCredit'inki gibi "koordinasyonsuz" ve "dostane" olmayan eylemlerin kabul edilemez olduğunu savunan Merz, Commerzbank'ın KOBİ'lerin finansmanı için hayati önem taşıyan sistemik öneme sahip bankalar arasında yer aldığını belirtmişti.

İki sayfalık mektupta Merz, Alman hükümetinin güçlü ve bağımsız bir Commerzbank'a bağlı olduğunu vurguladı.

Banka yönetimi ve sendika da karşı çıkıyor

Commerzbank'tan yapılan açıklamada ise İtalyan bankanın yaklaşımı eleştirilerek, "Bu adım bir kez daha Commerzbank ile koordine edilmemiştir. UniCredit'in pozisyonunun ayarlanmasının stratejik yönümüz ya da hedeflerimiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadeleri yer aldı.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından biri olan Ver.di'den yapılan açıklamada ise Unicredit'in Commerzbank'ı devralma planlarına karşı çıkılarak, "Tekrarlanan, koordine edilmemiş eylemleri korkularımızı doğruluyor. Bunlar güven artırıcı önlemler değil, düşmanca devralma faaliyetleridir." denildi.

Her şey eylül ayında başladı

UniCredit, Eylül 2024'te Alman federal hükümetin bankadaki yüzde 9 hissesini satın almıştı. İtalyan banka, daha sonra Alman bankanın yüzde 21 hissesini finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 28'e yükseltmişti.

İtalyan banka, daha önce Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Alman basınında Commerzbank yönetiminin, Banka İşçi Konseyinin ve sendikaların yanı sıra federal hükümetin de UniCredit'in Alman bankasında hisse payını artırmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

Alman siyasetçilerin de Almanya'nın kalan birkaç büyük ticari bankasından birini kaybetmekten ve ülkelerinin kaderini yüksek borçlu İtalya'nın kaderine bağlamaktan endişe ettikleri belirtiliyor.

UniCredit'in Commerzbank'ta yüzde 30 veya daha fazla hisseye sahip olması halinde yasal olarak Alman bankayı devralma teklifi sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Commerzbank, Politika, Ekonomi, Almanya, Hükümet, İtalya, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya, UniCredit'in Commerzbank Planlarına Karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi Şimdi gerçek ailesini arıyor 18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi! Şimdi gerçek ailesini arıyor
SGK’da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı SGK'da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
Diogo Jota’nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı hizmetten kaldırıyor İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı
Özel ve Kılıçdaroğlu ’mutlak butlan’ krizinin ardından ilk kez cenazede bir araya geldi Özel ve Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' krizinin ardından ilk kez cenazede bir araya geldi
Galatasaray’da ayrılık resmen duyuruldu Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum

14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
14:16
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
13:35
Kartalkaya davasında Halit Ergül’ün kızının sözlerine tepki yağdı
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
22:54
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
22:30
CHP’li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis’te kürsü işgali
CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali
22:04
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
22:00
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
21:47
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
21:25
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı
Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 16:36:37. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya, UniCredit'in Commerzbank Planlarına Karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.