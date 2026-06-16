Almanya, UniCredit'in Commerzbank Teklifini Reddetti - Son Dakika
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Almanya, UniCredit'in Commerzbank Teklifini Reddetti

16.06.2026 10:49
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Almanya Finans Ajansı, UniCredit'in Commerzbank hisseleri için teklifini düşük fiyat nedeniyle reddetti.

Almanya Finans Ajansı, İtalyan bankası UniCredit'in, Alman Commerzbank hisselerini satın alma teklifinin, düşük fiyat ve bankanın "agresif yaklaşımı" nedeniyle resmen reddedildiğini açıkladı.

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Finansal Piyasalar İstikrar Fonu kapsamındaki iştiraklere ilişkin karar alma süreçlerinden sorumlu Bakanlıklar Arası Yönlendirme Komitesi'nin UniCredit tarafından sunulan Commerzbank AG hisse takası teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Commerzbank'ta yüzde 12'lik hissesi bulunan ve İtalyan bankasının ülkenin en büyük borç veren kurumlarından birini devralma girişimlerine uzun süredir karşı çıkan Alman hükümeti, kararın gerekçeleri de kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu teklifin ekonomik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Satın alma teklifi, Commerzbank hisselerinin mevcut borsa değerine yönelik makul ve uygun bir prim içermediğinden, finansal açıdan kabul edilebilir bir seçenek olarak görülmemiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlıklar Arası Yönlendirme Komitesi'nin Commerzbank'ın bağımsızlık stratejisini desteklediği ve UniCredit'in "agresif" iş yapış biçimini onaylamadığı belirtildi.

Alman ekonomisi için kritik öneme sahip

Commerzbank'ın ulusal ekonomi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekilen açıklamada, "Commerzbank AG, Alman ekonomisinin ve özellikle de ülkenin lokomotifi konumundaki orta ölçekli işletmelerin finansmanında kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca banka, sunduğu istihdamla ülkenin finans merkezi Frankfurt için merkezi bir aktördür. Gelecekte de bu iki unsurun emniyet altına alınması şarttır." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya, UniCredit'in Commerzbank Teklifini Reddetti - Son Dakika

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