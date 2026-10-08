Almanya'ya otomotiv ihracatı 9 ayda yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolara çıktı - Son Dakika
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Almanya'ya otomotiv ihracatı 9 ayda yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolara çıktı

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Otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracat yaptı. En çok ihracat yapılan Almanya'ya satış yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolara çıktı; AB'nin payı yüzde 73,7 oldu.

Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatı içindeki payı yüzde 14,8 oldu.

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatının yüzde 73,7'si AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 21 milyar 891 milyon 279 bin dolardan 22 milyar 948 milyon 277 bin dolara çıktı.

Yılın 9 ayında "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna 3 milyar 590 milyon 285 bin, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" grubuna 1 milyar 175 milyon 101 bin, "Afrika ülkeleri" grubuna 1 milyar 109 milyon 695 bin, "Bağımsız Devletler Topluluğu" grubuna 940 milyon 755 bin, "Orta Doğu ülkeleri" grubuna 493 milyon 385 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En çok ihracat yapılan ülke yine Almanya

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu dönemde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den Almanya'ya 2025'in ocak-eylül döneminde 4 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,6 artışla 5 milyar 70 milyon dolar oldu.

İkinci sırada yer alan Fransa'ya yıllık bazda yüzde 11,1 artışla 3 milyar 820 milyon dolarlık satış yapıldı. 2025'in 9 aylık döneminde bu ülkeye 3 milyar 436 milyon dolarlık ürün satılmıştı.

AB'den ayrılan Birleşik Krallık, 2 milyar 928 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya'ya otomotiv ihracatında yüzde 18,5 artış kaydedildi. Bu ülkeye, geçen yıl ocak-eylül döneminde 2 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv dış satımı bu yıl aynı dönemde 2 milyar 790 milyon dolara çıktı.

İspanya ise yüzde 4'lük azalış ve 2 milyar 456 milyon dolarla en çok ihracat yapılan 5'inci ülke oldu.

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde, Slovenya yüzde 2 düşüş ve 1 milyar 656 milyon dolarla 6'ncı, Polonya yüzde 4 yükseliş ve 1 milyar 393 milyon dolarla 7'nci, Belçika yüzde 1 azalış ve 1 milyar 202 milyon dolarla 8'inci, ABD yüzde 4,7 artış ve 956 milyon dolarla 9'uncu, Romanya yüzde 16 düşüş ve 943 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: AA
OtomobilİhracatEkonomiAlmanyaEylülSon Dakika

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