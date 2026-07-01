Almanya Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırdı - Son Dakika
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Almanya Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırdı

01.07.2026 15:18
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Almanya'da 2023'ün ilk yarısında elektriğin yüzde 58'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da, bu yılın ilk yarısında tüketilen elektriğin yüzde 58'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanarak rekor kırıldı.

Almanya Enerji ve Su İdaresi Birliği (BDEW) ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik tüketim verilerini içeren öncü bir rapor yayımladı.

Rapora göre, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden elde edilen yeşil enerji üretimi, rüzgarın zayıf seyrettiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 3 puanlık artış gösterdi.

Bu yükselişle 2026'nın ilk yarısında ulaşılan yüzde 58'lik pay, yenilenebilir enerjinin 2025'in tamamındaki yüzde 55,8'lik ortalamasını da geride bırakarak yeni bir zirveye ulaştı.

Yenilenebilir kaynaklardaki bu artış, büyük ölçüde karasal ve deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerindeki kapasite artışından kaynaklandı.

Güneş enerjisi santrallerinden sağlanan elektrik üretimi de geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin üzerinde seyretti.

Yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji tesisleri toplam 152,2 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

Geçen yılın düşük rüzgarlı dönemine göre, karasal rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7, deniz üstü rüzgardan elektrik üretimi ise yüzde 28,3 arttı.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 3,7 artarken, düşük yağışlar nedeniyle hidroelektrik üretimi yüzde 7,7 geriledi.

BDEW'nin raporuna göre, söz konusu dönemde brüt elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 263,5 milyar kilovatsaat, brüt elektrik tüketimi ise 262,4 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 152,2 milyar kilovatsaatlık üretimde, karasal rüzgar enerjisi 52,9 milyar kilovatsaat ile ilk sırada yer alırken, bunu 52,4 milyar kilovatsaat ile güneş enerjisi izledi.

Biyokütleden 21,9 milyar kilovatsaat, deniz üstü rüzgar enerjisinden 15 milyar kilovatsaat ve hidroelektrik santrallerinden 7,2 milyar kilovatsaat elektrik sağlandı.

Üretilen elektriğin geri kalan 111,3 milyar kilovatsaatlik kısmı ise konvansiyonel enerji kaynaklarından karşılandı.

BDEW Yönetim Kurulu Başkanı Kerstin Andreae, elde edilen pozitif verilerin enerji sektörünün gerçekleştirdiği devasa yatırımlar sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Mevcut ivmenin korunması için federal hükümete bekleyen yasal düzenlemeleri hızlandırma çağrısında bulunan Andreae, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası (EEG) ve Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Yasası'ndaki değişikliklerin bu yıl içinde tamamlanıp Avrupa Birliği tarafından onaylanması gerekiyor. Yılın ilk yarısı bitti, ancak ortada henüz yasa taslakları bile yok. Zaman daralıyor. Yatırımlar yalnızca güvenilir kuralların olduğu yerlere akar. Hükümetin hızlı bir uzlaşıya vararak şirketlerin önünü açmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Yenilenebilir Enerjide Rekor Kırdı - Son Dakika

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