Almanya Yüksek Teknoloji Gündemi Onaylandı

20.05.2026 19:42
Alman hükümeti, küresel rekabet gücünü artırmak için yeni teknoloji yol haritasını kabul etti.

Alman hükümeti, ülkenin küresel rekabet gücünü artırmak ve teknolojik bağımsızlığını güvence altına almak amacıyla "Almanya Yüksek Teknoloji Gündemi (HTAD)" çerçevesinde hazırlanan yeni ve kapsamlı yol haritasını kabul etti.

Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet, HTAD kapsamındaki stratejik anahtar teknolojilere yönelik yol haritasını kabul etti.

Buna göre Alman hükümeti, dünyanın ilk ticari füzyon enerji santralini kurmayı, 2028 yılına kadar mRNA tabanlı ilk kanser immünoterapisine pazar onayı vermeyi ve 2030'a kadar hata düzeltmeli gelişmiş kuantum bilgisayarlar geliştirmeyi hedefliyor.

Yol haritası, Almanya'yı çip tasarımında Avrupa'nın merkezi haline getirmeyi ve Avrupalı ortaklarla işbirliği içinde yapay zeka alanında dünyanın lider üretim ve araştırma üssü konumuna taşımayı amaçlıyor.

Belirlenen ara hedeflerle, üniversiteler ile enstitülerde elde edilen mükemmel araştırma sonuçlarının ticari ve pratik endüstriyel uygulamalara dönüştürülme sürecinin önemli ölçüde hızlandırılması planlanıyor.

Alman hükümeti, paylaşılan strateji metninin ocak ve nisan ayları arasında iş dünyası, bilim camiası, şirketler ve eyalet temsilcileriyle yürütülen 26 farklı diyalog toplantısının ardından ortak mutabakatla şekillendirildiğini bildirdi.

Mühendisliğimizi yeniden küresel zirveye taşıyoruz"

Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanı Dorothee Bar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yeni yol haritasıyla, "Made in Germany" imajını yüksek teknolojide zirveye taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Modern çiplerden füzyon enerjisine kadar tüm araştırma sonuçlarımızı daha hızlı ekonomik güce dönüştürmek zorundayız. Bunu ancak bilim, sanayi, siyaset ve toplum, hep birlikte aynı yöne kürek çekerek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ise küresel rekabette artık sadece araştırma kalitesinin değil, uygulama hızının belirleyici olduğunu vurguladı. Reiche, "Almanya, enerji, batarya ve mikroelektronik gibi anahtar teknolojilerdeki inovasyonları sanayiye daha süratli aktarmalıdır. Teknolojik bağımsızlık isteyenler inovasyonun önünü açmalı, yatırımları seferber etmeli ve bürokrasiyi azaltmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayiciler yeni yol haritasını eleştirdi

Alman hükümetinin açıkladığı yüksek teknolojiye ilişkin yol haritası, sanayi dünyası ve muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Peter Leibinger, hükümetin fonlama mantığını eleştirerek, yol haritasının acilen revize edilmesi çağrısında bulundu. Projelerin düzenli değerlendirilmesi ve başarısız olanların sonlandırılması gerektiğini belirten Leibinger, "İnovasyonları pazara daha hızlı sunabilmek ve katma değeri Almanya'da tutabilmek için mevcut enstrümanlardan daha hızlı ve tutarlı mekanizmalara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisi Araştırma Politikaları Sözcüsü Andrea Lübcke de planı "boş vaat" olarak nitelendirerek, "Proje yönetim yapıları reform bekliyor, fonlama süreçleri çok yavaş, büyüme sermayesi yetersiz ve uzman açığı çözülebilmiş değil." eleştirisini yöneltti.

Kaynak: AA

