Alo 193 ile Hasar İhbarı Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Alo 193 ile Hasar İhbarı Kolaylaşıyor

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Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, vatandaşların hasar bildirimlerini güvenli bir şekilde yapmasını sağlıyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezinin (OHİM), vatandaşların hasar ihbarlarını tek noktadan güvenli şekilde yapmasını sağlayan ve trafik sigortalarında yürütülen reformları tamamlayan önemli bir uygulama olduğunu bildirdi.

TSB'den Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezine ilişkin yapılan açıklamada, uygulamanın, trafik sigortalarında yürütülen bütüncül dönüşümün önemli ve tamamlayıcı bir unsuru olduğu belirtildi.

OHİM'in 1 Eylül'den hizmete başlayacağı anımsatılan açıklamada, uygulamanın vatandaşların hasar bildirimlerini tek bir ortak kanal üzerinden hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesine imkan sağlayacağı vurgulandı.

Tüm sigorta şirketleriyle entegre çalışacak sistemin, vatandaşın doğru kanallara doğrudan ulaşmasını kolaylaştıracağı, hasar süreçlerinde standartlaşmayı ve hizmet kalitesini güçlendireceği bildirildi.

Açıklamada, "Son dönemde yürürlüğe giren hasar hesaplama yöntemlerinin standartlaştırılması, araç değer kaybının hasar dosyasının doğal bir parçası haline getirilmesi, akıllı sıralı eksper atama sistemi, yetkisiz hasar aracılığı faaliyetlerine yönelik tedbirler ve OHİM uygulaması birbirini tamamlayan bütüncül bir reform programının parçaları. Bu düzenlemelerin ortak hedefi vatandaşın kaza sonrasında hakkına daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde ulaşabildiği entegre bir hasar yönetim modeli oluşturmak." ifadeleri kullanıldı.

"Vatandaşlar hasar ihbarını tek bir ortak giriş noktası üzerinden iletebilecek"

Açıklamada, yeni sistemin sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki doğrudan iletişimi güçlendireceği, hasar süreçlerini sadeleştireceği ve gereksiz uyuşmazlık alanlarını azaltacağı vurgulandı.

OHİM'in sigorta şirketlerinin mevcut hasar yönetim sistemlerinin yerine geçen bir yapı olmadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşın hasar ihbarını tek bir ortak giriş noktası üzerinden iletebilmesini sağlayan tamamlayıcı bir başvuru mekanizması. Hasarın değerlendirilmesi, eksper atamaları, tazminat süreçleri ve müşteri iletişimi her sigorta şirketinin kendi hasar yönetim sistemi ve uzman kadroları tarafından yürütülmeye devam edecek." denildi.

Açıklamada, OHİM'in yalnızca hasar ihbar süreçlerini kolaylaştırmayacağı, vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip yapılanmalarıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağını bildirildi.

Bu sayede sigortalıların korunmasının ve sektörün güvenilirliğinin güçlenmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"OHİM'in devreye alınmasının ardından da sigorta şirketleriyle teknik, operasyonel ve idari uyum çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülecek. SEDDK koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve ilgili kamu kurumları ile yürütülen işbirliği vatandaş odaklı, güvenli ve etkin bir hasar yönetim sistemi oluşturulmasına katkı sağlayacak. Vatandaşın hasar ve tazminat süreçlerine güven duyduğu, hakkına doğrudan ve kolay erişebildiği güçlü bir yapı sigortacılığın temel unsurlarından biridir. SEDDK'nin ortaya koyduğu bütüncül dönüşüm vizyonunu desteklemeyi ve sigorta sistemine duyulan güveni artıracak çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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