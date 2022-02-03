AloTech bootcamp'ine bine yakın kişi başvurdu

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, teknolojiye öncülük etmeyi hedefleyen genç yetenekleri bünyesine çekmek için düzenlediği bootcamp (yazılım eğitim programı) sürecini tamamladı. Büyük ilgi gören programa bine yakın başvuru alındı.

Türkiye'de ve ABD'den Nijerya'ya kadar 34 ülkede faaliyet gösteren bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, yazılımcı kadrosunu yetenekli takım üyeleri ile büyütmek ve sektöre donanımlı insan kaynağı kazandırmak üzere düzenlediği bootcamp (yazılım eğitim programı) sürecini tamamladı. Yaklaşık bin kişinin başvurduğu ücretsiz programın sonunda platformun ekibine 6 yeni yazılımcı katıldı. Böylece platformun yazılım ekibi toplamda 23 kişiye ulaştı.

"Yeni neslin potansiyeline güveniyoruz"

Dijitalleşmenin, bulut tabanlı teknolojilerin ve yapay zekanın hayatın her alanını dönüştürdüğü günümüz dünyasını yazılımcıların şekillendirdiğini aktaran AloTech CEO'su Cenk Soyak, yeni neslin potansiyeline dikkat çekti. Soyak, "Biz de Türkiye'den dünyaya yeni nesil teknoloji çözümleri ihraç eden bir şirket olarak hem ülkemizdeki teknoloji ekosistemine katkı sunmak hem de genç yetenekleri bünyemize çekmek üzere bootcamp düzenledik. Programa gösterilen yoğun ilgi gençlerin bu alana yönelik bilgi ve yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Yalnızca yazılımcılar ve mühendisler değil bu alana ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirip ilerlemek isteyen herkese açık bir program gerçekleştirdik. Son derece zorlu bir eğitimi ve ardından gelen süreçleri başarıyla tamamlayan altı arkadaşımız, yazılım ekibimizde çalışmaya başladı. Bu arkadaşlarımızdan yalnızca birinin üç yıllık iş deneyimi var, diğer arkadaşlarımızın deneyimleri altı aydan daha kısa. Çünkü biz henüz iş hayatının başında olan gençlere güveniyor, onların enerjisinin, yenilikçi fikirlerinin şirketimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Çalışanlarımız bulundukları şehirden global bir şirkette çalışabiliyor"

Platformun "#benneredeysemAloTechorada" sloganıyla kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçtiğini hatırlatan Soyak şöyle devam etti: "Yeni çalışma arkadaşlarımız tüm ekibimiz gibi bulundukları şehirden taşınmak zorunda kalmadan global bir ortamda çalışma imkanına sahip. Bu modeli Anadolu'nun dört bir yanındaki gençlere fırsat tanıyan önemli bir kazanım olarak görüyoruz. İşveren markamızın en önemli hedeflerinden biri çalışanlarımızın iş-sosyal hayat dengelerini kurmalarına katkı sağlamak. Uzaktan çalışma da bunu sağlıyor. Çalışma arkadaşlarımız ister yurt içinde ister yurt dışında, hayatlarını nerede sürdürmek isterlerse orada yaşıyorlar."

9 haftalık zorlu program

Verilen bilgiye göre, FullStack Bootcamp adıyla düzenlenen programın ilk bölümünde adaylar, bilgisayar bilimlerinden frontend geliştirmede react, backend geliştirmede python ve node.js gibi farklı yazılım dillerine uzanan 9 haftalık bir eğitim aldı. Katılımcılar, işe alım sürecinin bir parçası olan ve dünya standartlarında metotların uygulandığı eğitimler boyunca platform ekibindeki uzmanlar tarafından değerlendirildi. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar bitirme projeleri ve teknik görüşmelerin ardından platform ekibine dahil oldu. 6 yeni çalışan ile birlikte platformun toplam çalışan sayısı da 136'ya yükseldi. - İSTANBUL