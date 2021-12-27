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'Engelsiz Bankacılık' alanındaki uygulamalar çeşitleniyor - Son Dakika

'Engelsiz Bankacılık' alanındaki uygulamalar çeşitleniyor

27.12.2021 13:16
'Engelsiz Bankacılık' alanındaki uygulamalar çeşitleniyor

'Engelsiz Bankacılık' çalışmalarına odaklanıp bu konuda kendilerini sürekli geliştirdiklerini kaydeden Alternatif Bank, yeni adımlar attığını duyurdu.

'Engelsiz Bankacılık' çalışmalarına odaklanıp bu konuda kendilerini sürekli geliştirdiklerini kaydeden Alternatif Bank, yeni adımlar attığını duyurdu. Banka, dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla görme engellilere daha fazla özgürlük sunan teknolojileri geliştiren sosyal girişim BlindLook'un Görme Engelsiz Marka Ağı 'Eyebrand'e katılan öncü kurumlardan biri olduğunu açıkladı.

'Engelsiz Bankacılık' çalışmalarına odaklanan Alternatif Bank, bu alanda iki yeni adım attı. Banka, dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini artırmak amacıyla görme engellilere daha fazla özgürlük sunan teknolojileri geliştiren sosyal girişim BlindLook'un Görme Engelsiz Marka Ağı 'Eyebrand'e katılan öncü kurumlardan biri olduğunu kaydederek gerçekleştirdiği bu iş birliği kapsamında, BlindLook'un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi (Audio Simulation) aracılığıyla görme engelli müşterilerinin dijital platformlarını daha rahat kullanabilmesi için sesli yönlendirme hizmeti sunduğunu belirtti.

ENGELLİLERE ATM'DEN MASRAFSIZ İŞLEM

Diğer taraftan banka, yıl içinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlediği Engelsiz Bankacılık Ideathon'unda, ortaya çıkan fikirlerden birini daha hayata geçirdi. Teknolojik alt yapısında yaptığı geliştirme ile engelli müşterilerinin Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden bir dizi temel bankacılık işlemlerini masrafsız şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağladığını da kaydetti.

"İNSAN ODAKLIYIZ"

Yapılan çalışmalarla ilgili görüş bildiren Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, "Alternatif Bank olarak kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri insan odaklılık. Gerek çalışanlarımız gerek müşterilerimiz için, attığımız her adımın, her uygulamamızın, ürün ve hizmetlerimizin insana dokunması, değer ve fayda yaratması bizim önceliğimiz. Bu anlayıştan hareketle, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden rahat şekilde yararlanabilmesi için sektörümüze örnek olacak bir yola çıktık ve son 3 yıldır yoğunlaştığımız 'Engelsiz Bankacılık' çalışmalarımız kapsamında bir dizi uygulamayı hayata geçirdik" açıklamasını yaptı.

"DİL VE PERSPEKTİF BİRLİĞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLİYORUZ"

Bu yolda ilerlerken, her biri kendi alanında uzman akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Danışma Kurullarının rehberliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gökay Dede, "Bir yandan bankamızın fiziksel ve dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini geliştirirken diğer yandan çalışanlarımızın bu konuda farkındalık ve yetkinliğini artırıyoruz. Yine Danışma Kurulumuzun kıymetli katkılarıyla başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve en doğru iletişim teknikleri konularında çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitim içeriklerini, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Youtube kanalımızda herkesin erişimine açtık" dedi.

"İŞARET DİLİ İLE DE HİZMET VERECEĞİZ"

Gökay Dede, "Diğer yandan bu sene sektörümüzdeki en önemli gelişmelerden biri olan 'görüntülü görüşme ile uzaktan müşteri edinimi' sürecimizi işitme engelliler için işaret dili ile hizmet verebilecek şekilde uygulamaya aldık. Ortaya koyduğumuz bu çabaların faydaya dönüştüğünü görmek bizim için büyük önem taşıyor. Dijital platformlarımızın erişilebilirliğini geliştirmek için yoğun bir efor ve yatırım gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda görme engelli müşterilerimizin dijital kanallardaki deneyimini iyileştirmek üzere 'engelsiz bir dünya yaratma' tutkusuyla hayat bulan BlindLook girişimiyle iş birliği gerçekleştirdik. BlindLook'un Görme Engelsiz Marka - EyeBrand ekosisteminde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Günümüzde artık ATM'lerin büyük çoğunluğu farklı engel grupları için erişilebilir hizmet sunabiliyor" şeklinde konuştu.

"FİNANSAL İŞLEMLERİ ÖZGÜRCE YAPABİLMEK HER BİREYİN TEMEL HAKKI"

BlindLook kurucu ortağı Cihat Ersin Aydın ise "Ülkemizde 1 milyon, dünyada 285 milyon görme engelli yaşıyor. Ülkemizdeki görme engelli kitlenin 280 bini, dünyadaki görme engelli nüfusun 39 milyonu hiç görmeyen total görme engelli bireylerden oluşuyor. Biz sadece görmüyor olmanın hayatın önüne koyduğu engelleri kabul etmiyoruz ve BlindLook olarak, görme engelli kullanıcılarımıza kullandıkları her ürün ve hizmette en kaliteli ve engelsiz deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Finansın engelsiz olması çok önemli, çünkü birçok finansal verimiz gizli veri ve finansal işlemleri özgürce yapabilmek her bireyin en temel hakkı. Dijital bankacılık her kullanıcıya olduğu gibi görme engelli kullanıcıya da benzersiz bir kolaylık sunuyor. Engelsiz bankacılığı önceliklendiren kurumsal bir değer olarak sahiplenmek adına güçlü adımlar atan Alternatif Bank'ı Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) ağımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz" diyerek görüşlerini paylaştı.


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Alternatifbank, Görme Engelli, Banka, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

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