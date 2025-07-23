Alternatif Bank'ta Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Alternatif Bank'ta Yönetim Değişikliği

Alternatif Bank\'ta Yönetim Değişikliği
23.07.2025 15:30
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Esin Aydınol, Alternatif Bank Yönetim Kurulu'na atandı. Zafer Kurtul ve Halil Ergür ayrıldı.

ALTERNATİF Bank'ın Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği gerçekleşti. Alternatif Bank, Yönetim Kuruluna Esin Aydınol'un atandığını duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada; bağımsız yönetim kurulu üyeliği görev süresine ilişkin uluslararası kurumsal yönetim uygulamaları gereği, Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yapan Zafer Kurtul ile Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi Başkanı Halil Ergür'ün Yönetim Kurulu'ndan ayrıldığı belirtildi. Banka, yasal bildirimlerin tamamlanmasını takiben Esin Aydınol'un Kredi Komitesi Başkanı göreviyle Yönetim Kurulu üyeliğine atanacağını paylaştı.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan, bu görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk bankacılık sektöründe önemli kurumlarda uzun yıllar üst düzey görevler üstlenmiş olan Zafer Kurtul ve Halil Ergür, görev süreleri boyunca deneyim ve birikimlerini ekiplerimizle paylaşarak stratejik yönelimimizin belirlenmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarımızın daha da olgunlaşmasında büyük katkı sağladılar. Tüm Alternatif Bank ailesi adına kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum."

ESİN AYDINOL, YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK ATANACAK

Yönetim Kurulu'ndaki bu değişiklikle birlikte, yasal bildirimlerin tamamlanmasını takiben Esin Aydınol, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanacak ve Kredi Komitesi Başkanı görevini üstlenecek. Aydınol, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca bankacılık sektöründe görevlerde bulunmuş, son olarak 2024 yılında Citibank Türkiye'de Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Yeni atamayla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan, şu ifadeleri kullandı: "Üst düzey bir profesyonel olan Esin Aydınol'un Yönetim Kurulumuza katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Krediler, finansal kurumlar ve finansal ürünler alanında uluslararası bilgi birikimine sahip olan Sayın Aydınol'un, Yönetim Kurulu Komitelerimizde alacağı sorumluluklar ile stratejik hedeflerimize destek olacağına ve olgun kurumsal yönetim yapımızın devamına katkı sunacağına yürekten inanıyorum."

ESİN AYDINOL HAKKINDA

Esin Aydınol, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş, 1993 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde Finans alanında MBA derecesini almıştır. Profesyonel kariyerine 1990 yılında management trainee olarak başlayan Aydınol; Körfezbank, Yatırım Bank ve Societe Generale'de kredi pazarlama alanında görev almıştır. 1996 yılında Citibank Türkiye'ye katılarak çeşitli sorumluluklar üstlenmiş ve 2015 yılına kadar Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak görev yapmıştır. 2015-2024 yılları arasında ise Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Country Chief Risk Officer) pozisyonunda bulunmuştur. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kredi yönetimi, finansal kurumlar ve finansal ürünler alanlarında derin bilgi birikimine ve deneyime sahip olan Aydınol, Temmuz 2025 itibarıyla Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başlamıştır.

Kaynak: DHA

Zafer Kurtul, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'ta Yönetim Değişikliği - Son Dakika

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