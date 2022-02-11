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Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Kış Kredisi - Son Dakika

Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Kış Kredisi

11.02.2022 10:29
Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Kış Kredisi

Alternatif Bank, kış mevsiminde artan ihtiyaç ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Kış Kredisi sunuyor.

Alternatif Bank, kış mevsiminde artan ihtiyaç ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız Kış Kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın Kış Kredisi'nden faydalanmak isteyenler Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yaparak, 200 bin TL'ye kadar 24 aya varan vade seçenekleri ile sunulan faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabilirken, dosya masrafsız Kış Kredisi başvuruları 7- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.

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Alternatifbank, Türk Lirası, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Kış Kredisi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alternatif Bank'tan dosya masrafsız Kış Kredisi - Son Dakika
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