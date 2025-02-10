Altıeylül\'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak

Ekonomi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2025 yılının, ilçede önemli yatırımların hayata geçirileceği ve pek çok projenin açılışlarının yapılacağı bir yıl olacağını duyurdu. Başkan Şehirli, bu yıl içerisinde ilçe halkına yeni değerler kazandıracak projelerin temellerinin atılacağını ve birçok projenin tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

75. Yıl Parkı projesi

Başkan Şehirli, 75. Yıl Parkı'nda gençler ve emekliler için özel projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Stadyumun karşısında bulunan 11 bin 700 m alana sahip parkta, 243 m'lik bir inşaat alanına sahip gençler için bir yapı inşa edilecek. Bu yapının 150 m' si kapalı alan, 93 m' si ise yarı açık alan olacak. Ayrıca, emekliler için 204 m inşaat alanı ayrılacak; bunun 154 m' si kapalı alan, 50 m' si ise yarı açık mekan olarak planlanacak. Başkan Şehirli, bu projelerin 2025 yılı içinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Doğa ve Balıkesir spor'a saygı

Başkan Şehirli, Parkta hiçbir ağaca zarar verilmeden inşaat çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Şehirli, mevcut anıtın bakım ve onarımının yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Cumartesi Pazarı yakınındaki park bölümünün, Balıkesirspor'a özel kırmızı-beyaz renkleriyle tasarlanıp yenileneceğini belirterek, "Balıkesirspor sevgisini bir kez daha ortaya koyacağız" dedi.

Kapalı yüzme havuzu projesi

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzunun 2025 yılı içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı açıklandı. Bu projeyle birlikte, Altıeylül'de spor imkanlarının artması ve halkın sağlıklı yaşam aktivitelerine daha kolay ulaşması sağlanacak.

Başkan Şehirli, 2025 yılının Altıeylül için büyük bir yatırım ve gelişim yılı olacağını vurgulayarak, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak ve halkının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti. - BALIKESİR