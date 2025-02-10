Altıeylül'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altıeylül'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak

Altıeylül\'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2025 yılında birçok yatırım ve proje açılışının gerçekleşeceğini duyurdu. 75. Yıl Parkı'nda gençler ve emekliler için özel projeler yapılacak, kapalı yüzme havuzu inşaatı devam ediyor.

10.02.2025 14:34  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2025 yılının, ilçede önemli yatırımların hayata geçirileceği ve pek çok projenin açılışlarının yapılacağı bir yıl olacağını duyurdu. Başkan Şehirli, bu yıl içerisinde ilçe halkına yeni değerler kazandıracak projelerin temellerinin atılacağını ve birçok projenin tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

75. Yıl Parkı projesi

Başkan Şehirli, 75. Yıl Parkı'nda gençler ve emekliler için özel projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Stadyumun karşısında bulunan 11 bin 700 m alana sahip parkta, 243 m'lik bir inşaat alanına sahip gençler için bir yapı inşa edilecek. Bu yapının 150 m' si kapalı alan, 93 m' si ise yarı açık alan olacak. Ayrıca, emekliler için 204 m inşaat alanı ayrılacak; bunun 154 m' si kapalı alan, 50 m' si ise yarı açık mekan olarak planlanacak. Başkan Şehirli, bu projelerin 2025 yılı içinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Doğa ve Balıkesir spor'a saygı

Başkan Şehirli, Parkta hiçbir ağaca zarar verilmeden inşaat çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Şehirli, mevcut anıtın bakım ve onarımının yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Cumartesi Pazarı yakınındaki park bölümünün, Balıkesirspor'a özel kırmızı-beyaz renkleriyle tasarlanıp yenileneceğini belirterek, "Balıkesirspor sevgisini bir kez daha ortaya koyacağız" dedi.

Kapalı yüzme havuzu projesi

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı yüzme havuzunun 2025 yılı içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı açıklandı. Bu projeyle birlikte, Altıeylül'de spor imkanlarının artması ve halkın sağlıklı yaşam aktivitelerine daha kolay ulaşması sağlanacak.

Başkan Şehirli, 2025 yılının Altıeylül için büyük bir yatırım ve gelişim yılı olacağını vurgulayarak, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak ve halkının yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hakan Şehirli, Altıeylül, Belediye, Politika, Ekonomi, İnşaat, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altıeylül'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Altıeylül'de 2025 Yılı Yatırımlarla Dolu Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.