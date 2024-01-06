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Altın, 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu - Son Dakika
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Altın, 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2023 yılında en çok kazanç sağlayan geleneksel yatırım aracının yüzde 83 getiri ile 'altın' olduğunu söyledi. Altının 2023'teki getirisi yüzde 83 oldu. Altına yatırım yapanlar hem euro ve dolar hem de enflasyon karşısında en yüksek kazancı elde ettiler. Altın, 2024'te de en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı olacaktır.

Altın, 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu
06.01.2024 - 11:16,
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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, 2023 yılında en çok kazanç sağlayan geleneksel yatırım aracının yüzde 83 getiri ile 'altın' olduğunu söyledi.

Ekonomist Salih Özman, altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Dövize göre altının yatırımcısına daha çok net kazanç sağladığının altını çizen Özman, "2023 yılında geleneksel yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan yine 'altın' oldu. Altına yatırım yapanlar hem euro ve dolar hem de enflasyon karşısında en yüksek kazancı elde ettiler. Altının 2023'teki getirisi yüzde 83 oldu. Yılbaşında bin 119 TL olan altının gramı, yılsonunda 2 bin 32 TL'den yılı kapattı. 2023'teki enflasyon rakamı da yüzde 64,77 olarak açıklandı. Altın, yüzde 17 oranında enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. ÜFE de yüzde 45 olduğu için ona göre de yüzde 43 oranında kazanç sağladı. 2023'te dolara yatırım yapanlar yüzde 57 kazanç elde etti. Dolar hem altından daha az değerlendi hem TÜFE'nin altında kaldı hem de negatif getirisi oldu. Euro ise 2023'te yılı yüzde 62'lik değer kazandı ile kapattı. Euro da TÜFE'nin altında kalarak yatırımcısına reel bir getiri sunamadı. Yatırımcısına enflasyonun altında yüzde 2,5 gibi negatif getiri sağladı. Altın dünya çapında da yatırımcısına kazandırdı. Altının ONS'u dünya bazında da 2023'ü yüzde 13 oranında değer kazandı. 1840 dolar ONS altın, yılsonu 2063 dolardan işlem gördü. Sonuç olarak 2023 yılında altına yatırım yapanlar enflasyonun üstünde kar sağladı, dolar ve euroya yatırım yapanlar ise reel olarak bir kazanç sağlayamadı" dedi.

"Altın, 2024'te de en çok kazandıran yatırım aracı olacak"

Altındaki yükselişin 2024 yılında da devam edeceğini tahmin ettiğini ifade eden Özman, "Altın 2024 yılının da gözde yatırım aracı olacak. Geleneksel yatırım araçları arasında dolar ve euroya göre altın yine daha kazançlı bir yöntem olacaktır. Şu anda altının ONS'u 2050 dolar civarında geziniyor. 2024'ün ilk yarısından sonra ONS fiyatı 2300 dolar bandında olabilir. Türkiye haricinde dünyada da altının değerlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yıl da altına yatırım yapanlar, diğer enstrümanlardan daha fazla kazanç sağlayacak. Altın dünyada hiçbir zaman yüzde 10'dan daha az değer kazanmıyor. Hep yüzde 10'un üzerinde bir kazanç sağlamış oluyor. Altın 2024'te de en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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