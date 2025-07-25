Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığının işaretleri sonrası altın fiyatları hafif geriledi. Hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, ons altın da değer kaybetti. İşte 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları...
Ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını da etkiledi. Son günlerde yukarı yönlü hareket eden altın, bu sabah düşüşle güne başladı.
İşte 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın: 4.375 – 4.376 TL
22 Ayar Bilezik: 3.983 – 4.004 TL
Çeyrek Altın: 7.116 – 7.182 TL
Yarım Altın: 14.230 – 14.364 TL
Tam Altın: 28.088 – 28.642 TL
Ons Altın: 3.357 – 3.358 dolar
Özellikle yatırımcıların gözdesi olan çeyrek ve gram altındaki düşüş oranları dikkat çekti. Çeyrek altın bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 1,5 oranında değer kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?