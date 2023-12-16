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Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı

Bu hafta altın, borsa ve dolar yatırım araçları kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 1,01 kazançla haftayı tamamladı. Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar da değer kazandı.

Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı
16.12.2023 - 11:09,
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Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,01 kazançla 7.993,85 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.529,31, en yüksek 7.998,42 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,77 kayıpla 7.281,22 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,62 artışla 10.398,87 puan, Mali Endeksi yüzde 2,99 artışla 8.441,46 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,03 azalışla 12.336,37 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,05 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı, yüzde 8,97 ile Akbank, yüzde 8,80 ile Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Sasa Polyester, yüzde 12,61 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 11,86 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 375 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding, 349 milyar 485 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 291 milyar 331 milyon lirayla Tüpraş oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,44 değer artışıyla 1.900 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,50 kazançla 12.770 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,24 değer kazanarak 20,0460 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,82 artışla 31,7110 lira oldu.

Geçen hafta 36,3290 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,58 artarak 36,9020 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,51 kazançla 33,5110 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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