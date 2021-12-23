Üye Girişi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika

Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi

23.12.2021 09:37
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi

Ankara Altındağlı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği "Altın Eller Kadın Kooperatifi" sayesinde 350 kadının hayatı değişti.

Ankara Altındağlı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği "Altın Eller Kadın Kooperatifi" sayesinde 350 kadının hayatı değişti. "Dünya Kooperatifçilik Günü" vesilesiyle, Altındağlı kadınların kooperatifini ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kadınların sevincine ortak oldu.

Altındağlı kadınların umudu, kazanca dönüştü. 350 Altındağlı kadın, kendi el emeklerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak, kendi işinin patronu oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın destek ve girişimleriyle kurulan kooperatif, kadınların yüzünü güldürdü. "Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle Altındağlı kadınları ziyaret eden Başkan Balcı "Altın Eller Kadın Kooperatifimiz sadece bir işletme değil, aynı zamanda sevgi ve emek kooperatifi Burası kocaman ve sıcak bir yuva, aynı zamanda da kocaman bir aile" dedi.

Kadınların yüzü güldü

Başkan Asım Balcı, "Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan 'Altın Eller Kadın Kooperatifi' her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar 350 Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak Şu anda çok yoğun ilgi görüyor ve bundan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

El emeğinin adresi

Altın Eller Kadın Kooperatifi'nden alışveriş yapmak isteyenlerin, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebileceklerini hatırlatan Başkan Balcı "Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabilir. Kooperatif için kurulan web sitesi sayesinde, kadınlar çok daha geniş kitlelere satış yapabiliyor, ürünlerini yurt içi ve dünyada herkese tanıtma imkanı buluyor" dedi.

"Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz" diyen Başkan Balcı, Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi kooperatifi ziyaret etmeye ve ürünleri yakından görmeye davet etti. - ANKARA

Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi
Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi

Kooperatif, Ankara, Balcı, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
09:34
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26

Son Dakika Haberleri
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
09:21 Emekliye çifte zam yolda! Emekliler ocak maaşlarını zamlı alacak
09:15 Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
09:12 2021'de en çok ziyaret edilen siteler
09:09 Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
08:37 Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
08:30 En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi
08:23 Dolar kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 09:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement