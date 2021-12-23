Altın Eller fabrikası, kadınların hayatını değiştirdi

Ankara Altındağlı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği "Altın Eller Kadın Kooperatifi" sayesinde 350 kadının hayatı değişti. "Dünya Kooperatifçilik Günü" vesilesiyle, Altındağlı kadınların kooperatifini ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kadınların sevincine ortak oldu.

Altındağlı kadınların umudu, kazanca dönüştü. 350 Altındağlı kadın, kendi el emeklerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak, kendi işinin patronu oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın destek ve girişimleriyle kurulan kooperatif, kadınların yüzünü güldürdü. "Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle Altındağlı kadınları ziyaret eden Başkan Balcı "Altın Eller Kadın Kooperatifimiz sadece bir işletme değil, aynı zamanda sevgi ve emek kooperatifi Burası kocaman ve sıcak bir yuva, aynı zamanda da kocaman bir aile" dedi.

Kadınların yüzü güldü

Başkan Asım Balcı, "Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan 'Altın Eller Kadın Kooperatifi' her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar 350 Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak Şu anda çok yoğun ilgi görüyor ve bundan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

El emeğinin adresi

Altın Eller Kadın Kooperatifi'nden alışveriş yapmak isteyenlerin, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebileceklerini hatırlatan Başkan Balcı "Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabilir. Kooperatif için kurulan web sitesi sayesinde, kadınlar çok daha geniş kitlelere satış yapabiliyor, ürünlerini yurt içi ve dünyada herkese tanıtma imkanı buluyor" dedi.

"Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz" diyen Başkan Balcı, Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi kooperatifi ziyaret etmeye ve ürünleri yakından görmeye davet etti. - ANKARA