Altın Fiyatı 3 Milyon 100 Bin Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 960 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 artışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 75 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 290 milyon 740 bin 433,97 lira, işlem miktarı ise 424,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 305 milyon 969 bin 930,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.075.000,00 2.677,75 En Düşük 2.960.000,00 2.685,00 En Yüksek 3.100.000,00 2.821,00 Kapanış 3.100.000,00 2.816,60 Ağırlıklı Ortalama 3.088.687,18 2.761,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.290.740.433,97 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 424,53 Toplam İşlem Adedi 28

Kaynak: AA