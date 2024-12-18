Altın Fiyatı 3 Milyon 14 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon 14 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı %0,1 artışla 3 milyon 14 bin lira oldu.

18.12.2024 17:21
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 14 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 14 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 697 milyon 39 bin 521,98 lira, işlem miktarı ise 1.559,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 803 milyon 563 bin 727,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Golden Global Yatırım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.010.000,002.683,00

En Düşük2.982.000,002.647,00

En Yüksek3.100.000,002.693,95

Kapanış3.014.000,002.647,00

Ağırlıklı Ortalama3.017.240,78

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.697.039.521,98

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.559,34

Toplam İşlem Adedi70

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon 14 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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