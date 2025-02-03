Altın Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da 3.242.000 TL olarak işlem gördü.

03.02.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 242 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 219 bin lira, en yüksek 3 milyon 243 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 yükselişle 3 milyon 242 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 205 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 791 milyon 675 bin 462,65 lira, işlem miktarı ise 866,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 809 milyon 791 bin 418,80 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.205.000,002.802,00

En Düşük3.219.000,002.770,00

En Yüksek3.243.000,002.800,00

Kapanış3.242.000,002.800,00

Ağırlıklı Ortalama3.233.711,832.792,88

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.791.675.462,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)866,65

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
00:44 Ölü ve yaralılar var Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 17:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatı 3 Milyon 242 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.