Altın Fiyatı 4.327.000 TL'ye Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 4.327.000 TL'ye Düştü

01.08.2025 17:01
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Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, haftanın sonunda 4.327.000 TL'ye geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 327 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 306 bin lira, en yüksek 4 milyon 332 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 azalışla 4 milyon 327 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 279 milyon 264 bin 780,84 lira, işlem miktarı ise 757,19 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 420 milyon 653 bin 983,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.331.000,003.274,50

En Düşük4.306.000,003.286,00

En Yüksek4.332.000,003.390,00

Kapanış4.327.000,003.313,00

Ağırlıklı Ortalama4.316.193,283.327,29

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.279.264.780,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)757,19

Toplam İşlem Adedi47

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 4.327.000 TL'ye Düştü - Son Dakika

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