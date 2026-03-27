Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatı 6,5 Milyon Lira Seviyesinde Kapandı

27.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı 6.534.999 liraya çıkarak yüzde 0,1 artış gösterdi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 251 bin lira, en yüksek 6 milyon 595 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 289 milyon 552 bin 757,47 lira, işlem miktarı ise 4 bin 983,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 32 milyar 646 milyon 31 bin 956,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.530.000,004.550,00
En Düşük6.251.000,004.370,00
En Yüksek6.595.000,004.735,75
Kapanış6.534.999,004.575,00
Ağırlıklı Ortalama6.468.628,524.549,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)32.289.552.757,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.983,21
Toplam İşlem Adedi387
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:16:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.