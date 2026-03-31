Altın Fiyatı 6,6 Milyon Liraya Düştü

31.03.2026 16:55
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 624 bin 899 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 454 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 637 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 276 milyon 387 bin 973,36 lira, işlem miktarı ise 2 bin 13,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 601 milyon 339 bin 483,88 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.637.000,004.650,00
En Düşük6.454.000,004.520,00
En Yüksek6.650.000,004.657,90
Kapanış6.624.899,004.620,70
Ağırlıklı Ortalama6.597.849,664.612,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.276.387.973,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.013,88
Toplam İşlem Adedi167
Kaynak: AA

