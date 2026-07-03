Altın Fiyatı 6 Milyon 286 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Altın Fiyatı 6 Milyon 286 Bin Liraya Yükseldi

03.07.2026 16:56
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Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 286 bin 500 lira oldu, işlem hacmi ise 7.9 milyar lira.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 286 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 194 bin lira, en yüksek 6 milyon 300 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 286 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 903 milyon 253 bin lira, işlem miktarı ise 1261,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 102 milyon 775 bin 151,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler Ticaret, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Osmanlı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.200.500,004.083,00
En Düşük6.194.000,004.083,00
En Yüksek6.300.500,004.195,90
Kapanış6.286.500,004.183,10
Ağırlıklı Ortalama6.283.475,054.175,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.903.253.330,70

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.261,66

Toplam İşlem Adedi95

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 6 Milyon 286 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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