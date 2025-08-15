Altın Fiyatı Düşüşte: 4,4 Milyon TL - Son Dakika
Ekonomi

Altın Fiyatı Düşüşte: 4,4 Milyon TL

15.08.2025 16:50
Standard altının kilogram fiyatı 4.405.500 TL'ye gerileyerek %0,2 azaldı. İşlem hacmi 6,5 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 416 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 473 milyon 446 bin 599,67 lira, işlem miktarı ise 1.476,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 736 milyon 386 bin 908,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.416.000,003.321,00

En Düşük4.395.000,003.330,00

En Yüksek4.408.000,003.358,85

Kapanış4.405.500,003.338,00

Ağırlıklı Ortalama4.401.049,303.347,24

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.473.446.599,67

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.476,24

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: AA

15:46
