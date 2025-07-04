Altın Fiyatı Haftanın Sonunda Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatı Haftanın Sonunda Düştü

04.07.2025 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı 4,260,000 TL'ye gerileyerek %0,5 azaldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 260 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 260 bin lira, en yüksek 4 milyon 284 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 136 milyon 672,35 lira, işlem miktarı ise 31,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 139 milyon 499 bin 72,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Zuha Döviz ve Altın Kıymetli Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.280.000,003.346,05

En Düşük4.260.000,003.316,95

En Yüksek4.284.998,003.361,00

Kapanış4.260.000,003.316,95

Ağırlıklı Ortalama4.261.166,833.355,37

Toplam İşlem Hacmi (TL)136.000.672,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)31,84

Toplam İşlem Adedi4

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Haftanın Sonunda Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’den İran’a yönelik yaptırım kararı ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası 11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti

16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
14:52
Pes dedirten duyarsızlık İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
Pes dedirten duyarsızlık! İşte ciğerlerimizi yakan yangınlar böyle çıkıyor
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
23:57
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
23:33
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek
Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
23:03
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
23:02
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 17:25:24. #7.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatı Haftanın Sonunda Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.