Altın Fiyatı Kilogramda 3 Milyon 30 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı Kilogramda 3 Milyon 30 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya çıkarak yüzde 0,4 yükseldi.

09.12.2024 17:48
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 27 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 3 milyon 17 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 668 milyon 53 bin 497,68 lira, işlem miktarı ise 1.910,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 737 milyon 22 bin 72,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Akbank ile Aktif Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.017.000,002.700,00

En Düşük3.027.000,002.627,00

En Yüksek3.030.000,002.720,85

Kapanış3.030.000,002.711,00

Ağırlıklı Ortalama3.027.576,922.656,15

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.668.053.497,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.910,40

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Kilogramda 3 Milyon 30 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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