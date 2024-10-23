Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı Yükseldi

Standart altın kilogram fiyatı %1,4 artarak 3.142.000 TL'ye yükseldi.

23.10.2024 17:17
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 142 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek 3 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 142 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 238 bin 933,79 lira, işlem miktarı ise 486,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 539 milyon 813 bin 426,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.100.000,002.839,00

En Düşük3.130.000,00,2.850,00

En Yüksek3.158.000,002.863,00

Kapanış3.142.000,002.850,00

Ağırlıklı Ortalama3.140.123,222.854,78

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.527.238.933,79

Toplam İşlem Miktarı (Kg)486,55

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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