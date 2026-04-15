Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Fiyatı Yükselişte: 6,9 Milyon TL'ye Ulaştı

15.04.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 918 bin 400 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 894 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 918 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 921 milyon 512 bin 84,25 lira, işlem miktarı ise 1002,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 971 milyon 955 bin 156,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Şekerbank, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.860.000,004.780,00
En Düşük6.894.200,004.790,00
En Yüksek7.000.000,004.822,90
Kapanış6.918.400,004.816,00
Ağırlıklı Ortalama6.925.031,214.805,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.921.512.084,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.002,85

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:36:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.