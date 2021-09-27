İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.300,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 496,80 497,00 497,30 497,50 Cumhuriyet Ata Lira 3.276,00 3.297,00 3.279,00 3.300,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,00 457,00 453,70 457,70 Lira(Tam) Ziynet 3.200,00 3.220,00 3.204,00 3.224,00 Yarım Ziynet 1.600,00 1.610,00 1.602,00 1.612,00 Çeyrek Ziynet 800,00 805,00 801,00 806,00

Son Dakika

Muslera'nın fidan bağışlama sözü havada kaldı! Tecrübeli kaleci bu sezon her maç gol yiyor

11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı

Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı

Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi

TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar

12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı

El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup deniz atmışlar

Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı