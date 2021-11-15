İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.962,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 593,80 594,00 598,00 598,20 Cumhuriyet Ata Lira 3.913,00 3.934,00 3.941,00 3.962,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 541,70 545,70 545,40 549,40 Lira(Tam) Ziynet 3.824,00 3.844,00 3.851,00 3.871,00 Yarım Ziynet 1.913,00 1.923,00 1.926,00 1.936,00 Çeyrek Ziynet 956,00 961,00 963,00 968,00

Son Dakika

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı

Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı

İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi

Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak

İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu

Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu

Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı

Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı