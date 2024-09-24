Altın Fiyatları 2 Milyon 984 Bin Liraya Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 984 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 900 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 984 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 984 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 947 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 278 milyon 586 bin 42,80 lira, işlem miktarı ise 1.467,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 297 milyon 454 bin 148,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.947.000,00 2.677,25 En Düşük 2.900.000,00 2.610,00 En Yüksek 2.984.000,00 2.702,65 Kapanış 2.984.000,00 2.621,30 Ağırlıklı Ortalama 2.947.932,58 2.644,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.278.586.042,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.467,94 Toplam İşlem Adedi 82

Kaynak: AA