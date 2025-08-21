Altın Fiyatları 4 Milyon 420 Bin Liraya Ulaştı - Son Dakika
Altın Fiyatları 4 Milyon 420 Bin Liraya Ulaştı

21.08.2025 17:00
Standart altının kilogram fiyatı %0.1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu ve toplam işlem hacmi 5.66 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 4 milyon 420 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 400 bin lira, en yüksek 4 milyon 420 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 414 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 664 milyon 679 bin 565,97 lira, işlem miktarı ise 1.288,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 775 milyon 801 bin 168,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.414.999,503.325,00

En Düşük4.400.000,003.310,00

En Yüksek4.420.000,003.356,00

Kapanış4.420.000,003.356,00

Ağırlıklı Ortalama4.411.949,843.338,61

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.664.679.565,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.288,88

Toplam İşlem Adedi65

Kaynak: AA

