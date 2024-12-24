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Ekonomi

Altın Fiyatları Artış Gösterdi

Altın gramı 2,970 liraya yükseldi, çeyrek altın 4,940 liradan satılıyor.

24.12.2024 10:47
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Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 970 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 946 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 2 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Tatil öncesinde altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 621 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 ile geçen hafta ulaştığı 2 yıllık zirvesine yakın seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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