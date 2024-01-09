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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya düştü. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 923 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 714 milyon 514 bin 491,56 lira, işlem miktarı ise 2.409,97 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 737 milyon 534 bin 442,98 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti
09.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:10
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 923 bin lira, en yüksek 2 milyon 63 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 714 milyon 514 bin 491,56 lira, işlem miktarı ise 2.409,97 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 737 milyon 534 bin 442,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.050.000,002.130,00

En Düşük1.923.000,002.013,50

En Yüksek2.063.000,002.142,15

Kapanış2.000.000,002.131,00

Ağırlıklı Ortalama1.959.738,382.035,48

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.714.514.491,56

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.409,97

Toplam İşlem Adedi???????49

Kaynak: AA
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