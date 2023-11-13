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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi
13.11.2023 16:54

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 765 bin lira, en yüksek 1 milyon 836 bin 699,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,02 azalışla 1 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin 500 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3.345 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 959 milyon 165 bin 524,17 lira, işlem miktarı ise 3.345,43 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 265 milyon 893 bin 939,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.835.500,001.930,00

En Düşük1.765.000,001.919,05

En Yüksek1.836.699,501.995,00

Kapanış1.835.000,001.920,00

Ağırlıklı Ortalama1.782.306,751.944,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.959.165.524,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.345,43

Toplam İşlem Adedi???????119
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi - Son Dakika
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