Altın Fiyatları Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı 2.806.000 TL'ye düştü, işlem hacmi 2,3 milyar TL'ye ulaştı.

19.09.2024 17:19
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 806 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 806 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 110 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 azalışla 2 milyon 806 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 873 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 349 milyon 672 bin 566,24 lira, işlem miktarı ise 821,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 742 milyon 50 bin 399,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler ile Hakan Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.873.000,002.620,50

En Düşük2.806.000,002.552,40

En Yüksek3.110.000,002.640,60

Kapanış2.806.000,002.639,00

Ağırlıklı Ortalama2.881.251,602.610,27

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.349.672.566,24

Toplam İşlem Miktarı (Kg)821,06

Toplam İşlem Adedi50

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Geriledi - Son Dakika

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