Altın Fiyatları Geriledi

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 515 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 515 bin lira, en yüksek 3 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 533 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 909 milyon 86 bin 785,84 lira, işlem miktarı ise 1.113,7 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 46 milyon 559 bin 175,84 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.533.000,00 3.023,50 En Düşük 3.515.000,00 2.950,00 En Yüksek 3.560.000,00 3.017,05 Kapanış 3.515.000,00 2.950,00 Ağırlıklı Ortalama 3.525.904,52 2.996,76 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.909.086.785,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.113,7 Toplam İşlem Adedi 62

Kaynak: AA